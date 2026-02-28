Fundación Nacional “El Niño Simón” Aragua brindó atención integral a infantes

Durante la jornada los infantes recibieron atención especializada en diversas áreas para su desarrollo, entre las que destacan: consultas médicas: pediatría, odontología y control de talla y peso, entre otros servicios

CIUDAD MCY.- Con el firme compromiso de garantizar el bienestar y la salud del semillero de la patria, se llevó a cabo una exitosa jornada de atención integral en la sede principal de la Fundación Nacional “El Niño Simón” Aragua (Fnnsa).

​Esta actividad, diseñada para ofrecer una respuesta inmediata y de calidad a los más pequeños, se alinea con la 4ta Transformación Social del Plan de la Patria y el Plan de la Aragüeñidad, impulsado por la vocera del Poder Popular en la gobernación, Joana Sánchez. Bajo las directrices de la Fundación Nacional del Niño y la gestión de la directora regional, Mónica Herrera.

​Durante la jornada los infantes recibieron atención especializada en diversas áreas para su desarrollo, entre las que destacan: consultas médicas: pediatría, odontología y control de talla y peso, prevención, esquema de inmunización completo, atención especializada: psicología, fonoaudiología y psicopedagogía, protección jurídica, asesoría legal dirigida.

Este despliegue es el resultado del esfuerzo articulado entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Regional, reafirmando que la prioridad absoluta de la gestión en Aragua es la protección de la infancia. Con estas acciones, se fortalece el sistema de protección social y se asegura un crecimiento saludable para quienes representan el futuro de la nación.

YORBER ALVARADO

FOTOS PRENSA FRNSA