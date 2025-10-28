Capturan en Colombia a enlace entre autores y ejecutores de atentado contra Miguel Uribe

CIUDAD MCY.- Las autoridades colombianas capturaron el lunes a un hombre conocido como alias “El Viejo”, señalado de ser el enlace entre los autores intelectuales y los ejecutores del ataque al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay,

En su cuenta en redes sociales, la Fiscalía de Colombia, informó que las acciones investigativas permitieron identificar y ubicar a Simeón Pérez Marroquín, “quien sería el intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado”,

Asimismo, reveló que alias «El Viejo» fue capturado en la vereda Brisas del Gueja, Puerto Lleras, en el departamento de Meta, en el centro-este del país.

De igual forma, expresó que esta persona será presentada ante un juez para que responda ante la justicia por los cargos de homicidio agravado tentado, tráfico de armas y uso de menores en la comisión de delitos.

Uribe Turbay fue atacado a tiros el 7 de junio cuando daba un discurso político en un parque del occidente de Bogotá. Por la gravedad de las heridas y tras varias cirugías, el político conservador falleció casi dos meses después.

En días pasados, la Fiscalía colombiana imputó a Jhorman David Mora, un hombre que se encontraba en prisión, como presunto responsable del magnicidio contra el senador y precandidato presidencial. Mora habría contactado desde la cárcel al menor que disparó, persuadiéndolo de ejecutar el ataque. Sin embargo, las investigaciones de este hecho se mantienen en curso.

