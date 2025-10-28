Estado venezolano exige ante la ONU fin del bloqueo de EE.UU. contra Cuba

Ciudad MCY.-El embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, denunció la política de guerra económica impuesta por Estados Unidos contra Cuba durante más de seis décadas, y exigió el levantamiento inmediato del bloqueo económico, comercial y financiero, el cual constituye un “acto de agresión sostenido contra un pueblo soberano”.

Las declaraciones las hizo durante su intervención en la jornada de discusión y votación del proyecto de resolución titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba” que se desarrolla entre el 28 y 29 de octubre en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En ese sentido, Moncada afirmó que el cerco económico ha causado, solo en el último año, daños superiores a los siete mil 500 millones de dólares y profundos sufrimientos en sectores esenciales como la salud, la educación, la energía y la alimentación. “El bloqueo es un acto de guerra económica que busca rendir por hambre, enfermedad y muerte a un pueblo entero”.

Asimismo, advirtió que Washington pretende disfrazar el bloqueo como una “simple medida política”, cuando en realidad constituye una violación al derecho internacional. Señaló que Venezuela también es víctima de medidas coercitivas similares que buscan socavar su soberanía y debilitar su economía.

Moncada aseguró que estas políticas coercitivas de Washington forman parte de una estrategia más amplia para imponer su hegemonía sobre América Latina y el Caribe, en violación de la Proclama de la CELAC, que declara la región como zona de paz.

De igual modo, durante la jornada de este martes, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, refutó el discurso del embajador estadounidense ante el organismo, Mike Waltz. «El representante permanente de Estados Unidos no solo miente desviándose del tema, sino que se expresa de manera grosera y prepotente contra su presidencia#, añadió al insistir que sus palabras van «contra la dignidad de esta asamblea y de los Estados miembros».

Se trata de la trigésima cuarta ocasión en que se somete a votación un proyecto de resolución que reclama el levantamiento del cerco, considerado el más prolongado de la historia contemporánea. Se espera que al menos 49 delegaciones intervengan en la sesión de este año para expresar sus posiciones.

Fuente: Telesur. | FOTO CORTESÍA