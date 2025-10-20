Ciudad MCY

Caracas y Margarita acogerán Festival de Cine Ruso

Beatriz Guilarte

Oct 20, 2025

CIUDAD MCY.- Caracas y la capital del estado Nueva Esparta, La Asunción, serán sedes del Festival de Cine Ruso, el cual se desarrollará del 21 al 25 de octubre, informó el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) a través de una nota de prensa. 

De acuerdo con esta cartera pública, el evento tiene como propósito reafirma los lazos culturales entre Venezuela y Rusia, presentando a los asistentes un catálogo de las mejores producciones cinematográficas de Moscú. Esta actividad cuenta con la colaboración con la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte), la Fundación Cinemateca Nacional y la Embajada de Rusia en Venezuela. 

Las proyecciones se realizarán de manera simultánea, con entrada libre, en la sala Margot Benacerraf de la Unearte y la sala María Nela Alas en el sector Palo Santo de la capital neoespartana. Todas las películas serán presentadas en su idioma original con subtítulos en español, garantizando la accesibilidad y el disfrute del público venezolano. 

Finalmente, el Ministerio de Cultura extendió su invitación al público en general, amantes del cine y estudiantes a disfrutar de esta muestra del cine ruso que busca enriquecer el panorama cultural venezolano y fomenta el entendimiento mutuo entre ambas naciones

