Caracas y Moscú desarrollan Comisión Intergubernamental de Alto Nivel

Ciudad MCY.-Delegaciones del Gobierno Bolivariano se encuentran en estos momentos en la capital rusa de Moscú, con sus pares rusos en la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela, informó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

“Está en pleno desarrollo, ahora están todas nuestras comisiones allá, en Moscú y seguro que van a salir nuevos convenios y nuevos planes de acción en todas las materias de la cooperación petrolera, financiera, militar, cultural educativa, científica, tecnológico, en todos los planos”, agregó el jefe de Estado, en el segmento Zona Digital, del programa presidencial multiplataforma Con Maduro+.

Las declaraciones se produjeron a raíz de la reciente carta enviada por el presidente Vladimir Putin, en la que Rusia felicita al mandatario venezolano por su cumpleaños número 63, celebrada este domingo, y donde su homólogo ruso reiteró el acompañamiento y respaldo de la Federación Rusa a Venezuela ante las amenazas imperiales de EE.UU.

Relató Maduro que conoce muy bien al presidente Putin, primero cuando fue canciller del Comandante Hugo Chávez Frías y luego como vicepresidente ejecutivo. Igualmente, como mandatario nacional ha sostenido cerca de diez reuniones de alto nivel y fue testigo de múltiples y largas conversaciones y jornadas de trabajo en Rusia. “Nos hemos reunido recientemente en mayo, estuvimos en la conmemoración de los 80 años de la victoria del ejército rojo de Unión Soviética contra el aparato militar nazi-imperialista de Hitler y los 80 años de la rendición de Hitler (…) y fue extraordinario, con larga jornada de conversaciones, reuniones y firmas de documentos”.

China: Asociación estratégica a toda prueba

Asimismo, el jefe de Estado venezolano se refirió a la carta de felicitación recibida del presidente de China, Xi Jinping, quien además del cumpleaños, ratificó el apoyo de la República Popular a Venezuela. “¡Esa carta ratifica, párrafo a párrafo, de su puño, la solidaridad y apoyo a toda Venezuela!”, exclamó Maduro, al relatar de seguidas anécdotas con el mandatario chino.

Recordó, especialmente, cuando con un grupo de su gabinete ministerial, además de la primera dama combatiente, Cilia Flores, sostuvo un encuentro con la delegación china en Moscú, donde Xi Jinping pasó más de una hora de conversaciones totalmente abiertas con el presidente venezolano.

“Son testigos excepcionales de esa reunión, y podrán desclasificar el secreto dentro de 20 años de lo que conversamos ahí, de verdad, una de las reuniones más impactantes que yo haya estado con un mandatario. ¡Fue una reunión extraordinaria!”. manifestó el presidente.

Finalmente, comentó que la carta enviada por Jinping, ratifica que “con la China tenemos relaciones de confianza profunda, amplia y establecimos una asociación estratégica a toda prueba para todo momento y estos momentos que le ha tocado vivir a Venezuela la relación China Venezuela, pasa la prueba ampliamente y este momento ha sido para profundizarla y fortalecerla en todos los frentes de trabajo, hoy por hoy”.

VTV | FOTO CORTESÍA