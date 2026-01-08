Caribes y Bravos se impusieron en reanudación del Round Robin

CIUDAD MCY.- Caribes de Anzoátegui y Bravos de Margarita se impusieron este miércoles en la reanudación del Round Robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Caribes de Anzoátegui coqueteó con el No-hit-No-run hasta el octavo inning y venció 8-3 a Navegantes del Magallanes el miércoles, en la reanudación del Round Robin.

La Tribu quedó a sólo cinco outs de completar el no-hitter combinado en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia. No obstante, aunque se quedó a las puertas de la historia, pudo nivelar su récord de victorias y derrotas en la semifinal.

Ángel Cuenca abrió por Caribes y construyó un juego perfecto hasta el quinto inning cuando, sin outs, dio boleto a Luis Sardiñas y luego golpeó a Yasiel Puig, para ceder el testigo al relevo oriental.

“Intenté seguir el mismo plan que mantuve durante la temporada regular con (el receptor) Jesús Sucre. Me enfoqué en atacar la zona y confiar en que los resultados se iban a dar”, relató el iniciador a Roger Rojas, en la entrevista post encuentro para IVC Networks. “Queríamos salir rápido de los innings, que los bateadores se hicieran out ellos mismos”.

BRAVOS SE ESTRENÓ CON VICTORIA

Racimo de tres carreras en el cierre del quinto inning, con el bate de Alexi Amarista como piedra angular, cambió una derrota parcial de 1-0 en un triunfo 3-1 de Bravos de Margarita, en el primer juego de una serie de dos contra Águilas del Zulia, en el Estadio Nueva Esparta de Guatamare.

Bravos, que no jugaba desde el lunes 29 de diciembre -hace nueve días- inició el Round Robin Semifinal con marca de 1-0, mientras que Zulia dejó su récord en 1-1.

Zac Grotz (1-1), abridor por Águilas, contuvo a los insulares durante 4.2 innings, pero dos sencillos dentro del cuadro y un triple de Alexi Amarista, cambiaron el decorado del encuentro. Cuando parecía que Grotz estaba listo para pasar a las duchas, el mánager Lipso Nava le dejó un bateador más, ocasión aprovechada por Wilson García, quien con hit a la derecha coronaría el decisivo rally, En sólo dos innings -la parte alta del segundo y en la baja del quinto- se registraron anotaciones en este encuentro, donde predominó el pitcheo.

EL FOCO | FOTO : CORTESÍA