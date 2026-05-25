Salsa venezolana protagoniza nuevo capítulo del Encuentro de Saberes, Sonidos y Sabores

CIUDAD MCY.- El conversatorio “Venezolanos en Salsa” marca el inicio del tercer capítulo del 8vo Encuentro de Saberes, Sonidos y Sabores, una jornada dedicada a repasar la historia y la influencia de la salsa venezolana desde Caracas.

La actividad se realizará este martes 26 de mayo en la Sala Hugo Chávez de la Torre Norte del Centro Simón Bolívar, donde asistentes compartirán experiencias, anécdotas y memorias vinculadas al desarrollo de este género musical en el país, informó el Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

El encuentro contará con la participación del formador Carlos García, quien conducirá el intercambio centrado en el recorrido de la salsa venezolana y su impacto dentro de la identidad cultural nacional.

La jornada convoca a cultores, músicos y público general en un espacio orientado a destacar el valor histórico y artístico de la salsa, además de abrir el diálogo sobre sus aportes a la música popular del país.

Con esta nueva edición, Caracas vuelve a abrir sus espacios al intercambio cultural y a la preservación de la memoria musical, en una agenda que pone en valor la riqueza sonora y popular del país.

La salsa ocupa un lugar destacado en la escena musical venezolana desde mediados del siglo XX, con exponentes y orquestas que llevaron el ritmo caribeño a escenarios nacionales e internacionales y consolidaron una identidad propia dentro del movimiento salsero.

El Encuentro de Saberes, Sonidos y Sabores se mantiene como un espacio de formación y difusión cultural que reúne distintas expresiones tradicionales y contemporáneas para fortalecer el patrimonio artístico venezolano.

FUENTE : AVN

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