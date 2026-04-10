Centro Documental Teresa Carreño dispone talleres y conversatorio culturales

CIUDAD MCY.- Con eel propósito de promover actividades formativas culturales, el Centro Documental Teresa Carreño en Caracas, realizará una serie de talleres y conversatorio del 17 al 30 de abril, los cuales tratarán temas relacionados a la música y creación artística.

La actividad arranca el próximo viernes 17 con el conversatorio Recordando a Manuel de Falla, uno de los compositores españoles influyentes del siglo XIX, en el marco de su aniversario de nacimiento. Seguidamente, el jueves 23 se llevará a cabo la conferencia, entre Libros, Música y Creación para celebrar el Día Internacional del Libro.

La fformación continua el viernes 24 con una clase magistral acerca de La guitarra en la música de cámara en colaboración con la cátedra de este instrumento de Luis Quintero. El sábado 25 el turno es para la conferencia Movimiento perpetuo qué rendirá tributo al maestro fundamental José Ledezma.

finalmente, el martes 28 y jueves 30, se proyectará la película Billy Elliot y el conversatorio Jean George Noverre, el reformado de la danza escénica, respectivamente. Vale destacar, que estas actividades son gratuitas para todo público, para maror información de horarios y ponentes pueden consultar las cuentas oficiales del Teatro Teresa Carreño en Instagram.

FUENTE : EL FOCO

FOTO : CORTESÍA