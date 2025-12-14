EEUU y México concretan nuevo acuerdo sobre el Tratado de Aguas

Ciudad MCY.-Estados Unidos y México concretaron un acuerdo como parte del Tratado de Aguas de 1944 que ambas naciones mantienen; lo que disuadió al presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles adicionales del 5% al país azteca. En concordancia con el pacto, el país azteca liberará 249 mil 163 millones de metros cúbicos de agua, con entregas previstas a partir de la semana del 15 de diciembre

Ambos gobiernos reconocieron la “importancia crítica” de cumplir con las obligaciones del acuerdo bilateral, que regula desde hace más de 80 años la gestión compartida de los ríos Colorado, Bravo y Conchos. El documento subraya el impacto directo de estas entregas en las comunidades fronterizas de ambos países; y coincide en la necesidad de fortalecer el compromiso para mejorar la gestión oportuna del recurso hídrico.

El comunicado, publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, precisó que “los dos gobiernos se encuentran en negociaciones y tienen la intención de finalizar el plan para el 31 de enero de 2026”. Asimismo, México reiteró que no ha incurrido en violación alguna a las disposiciones del Tratado, a pesar de una “sequía extraordinaria y sin precedentes” que afecta a pobladores en ambos lados de la frontera.

En ese contexto, México realizó entregas adicionales “siempre dentro del marco del Tratado, la disponibilidad hidrológica y los límites operativos y de infraestructura de la región, sin afectar el agua para consumo humano y producción agrícola en la frontera”, señaló el documento oficial. Previamente, Trump alegó que México debía al país angloamericano más de 986,4 millones de m³ acumulados en los últimos cinco años, lo que supuestamente causó daños económicos a agricultores y ganaderos estadounidenses.

En respuesta, el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Roberto Velasco, explicó que una fuerte sequía en 2022 y 2023 limitó la capacidad de cumplimiento del país. No obstante, el Departamento de Agricultura de EEUU reconoció que “México entregó más agua en un año que en los cuatro años anteriores en total”, citó la secretaria del despacho agrícola, Brooke Rollins, en el comunicado conjunto.

