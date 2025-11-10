China suspendió tarifas a barcos de EEUU por un año

CIUDAD MCY.- El Ministerio de Transporte de China anunció este lunes que suspendió por un año las tarifas aplicadas a los barcos estadounidenses, en respuesta a una medida similar adoptada por el Gobierno de Estados Unidos.

También entró en vigor una serie de decisiones de Beijing para derogar disposiciones sobre gravámenes adicionales a las importaciones procedentes de EE. UU. , y sobre el control de exportaciones de bienes de doble uso aplicadas a determinadas empresas estadounidenses.

Estas medidas son resultado de varias rondas de consultas comerciales y económicas entre Beijing y Washington, así como de la reunión entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump celebrada el pasado 30 de octubre en Busán, Corea del Sur.

Producto de las consultas y del encuentro presidencial del mes pasado, EE. UU. redujo los aranceles impuestos a los productos chinos del 57 % al 47 %. Además, el líder chino autorizó la compra de productos agrícolas estadounidenses.

Fuente: TeleSUR | foto cortesía