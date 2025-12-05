Féminas de san Casimiro fueron atendidas en jornada de atención integral

La significativa actividad ofreció los servicios gratuitos de ginecología, medina general, oftalmología, asesoría de parto humanizado, entregas de kits multivitamínico y medicamentos, además de charlas educativas para el empoderamiento femenino

CUIDAD MCY.-En el municipio San Casimiro la Gran Misión Venezuela Mujer (GMVM) realizó una extraordinaria jornada de atención integral dirigida a las femeninas de la localidad con el objetivo de brindarle atención hospitalaria, asesoría legal, apoyo nutricional, además de talleres de empoderamiento y emprendimiento.

Esta jornada integral realizada al sur de la localidad, está enmarcada al vértice 1 de la GMVM que busca la protección de las féminas en todas sus etapas, incluyendo salud sexual, reproductiva, maternidad y prevención de enfermedades, tal y como lo ha orientado el presidente Nicolás Maduro y la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez.

La actividad se desarrolló en los espacios de la Unidad Educativa Nacional “Francisco Isnardi”, la cual estuvo encabezada por la autoridad única de Asuntos para la Mujer, Gipsy Colmenares en perfecta articulación con el Alcalde de la jurisdicción, Mayker López.

Durante esta significativa jornada se ofrecieron los servicios gratuitos de ginecología, medina general, oftalmología, ecografías, inmunizaciones, nutrición, salud sexual, traumatología, exámenes de laboratorios, asesoría de parto humanizado, entregas de kits multivitamínico y medicamentos.

Asimismo, se desarrollando actividades educativas y de concientización sobre la importancia de la prevención de enfermedades y la promoción de estilos de vida saludables.

En este encuentro, Gipsy manifestó que la actividad “contó con todo lo necesario para atender directamente a las mujeres de la localidad, brindándole así bienestar y tranquilidad”.

Ademes en este encuentro, los cultores y cultoras de la localidad en un ambiente de alegría y festividad obsequiaron a las presentes, actividades culturales como el icónico baile de burriquitas y obras teatrales.

INSTALACIÓN DE MESA MUNICIPAL

Continuando con las actividades de protección y empoderamiento de las féminas aragüeñas, se realizó en San Casimiro la instalación formal de la “Mesa de Mujeres Municipal”.

Esta actividad, fue encabezada por la autoridad única de Asuntos para la Mujer y el mandatario municipal quienes señalaron que el espació será propicio para fomenta el papel protagónico de las féminas de la jurisdicción.

Con la instalación de esta mesa las sancasimireñas de diversas organizaciones y comunidades se reunirán para defender, promover y velar por los derechos de las mujeres, la equidad de género y la implementación de políticas públicas que respondan a sus necesidades.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS | CORTESIA