Así quedan los 12 grupos del Mundial de fútbol 2026

CIUDAD MCY.- Los bombos del Mundial 2026 ya repartieron suerte entre las 48 selecciones participantes: 42 ya están clasificadas y los otros seis cupos aún deberán definirse en el repechaje.

El sorteo, que se celebró en Washington D.C., definió la composición de los 12 grupos en lo que será el Mundial con más equipos de la historia.

El calendario completo del torneo, con fechas, horarios y sedes se conocerá después.

Así queda el cuadro del Mundial.

Para América Latina y España, los cruces ofrecen algunos duelos del más alto nivel, así como enfrentamientos inéditos, que marcarán el rumbo del campeonato.

México, uno de los anfitriones, encabezará el Grupo A con la presión de disputar el partido inaugural (frente a Sudáfrica) aunque con la ventaja de jugar en el Estadio Azteca, frente a su afición.

El resto del grupo lo completarán Corea del Sur y el ganador de una repesca europea que disputarán Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

El también anfitrión Estados Unidos se medirá en el Grupo D con Paraguay, Australia y el misterio de otra repesca de UEFA, mientras Canadá vive un escenario similar en el Grupo B junto a Qatar, Suiza y otra selección de repesca que podría ser Italia.

Entre las selecciones latinoamericanas, el sorteo perfiló un camino relativamente fácil para Brasil en el Grupo C, cuyo único rival aparentemente fuerte es Marruecos. Completan el elenco Haití y Escocia.

El vigente campeón, Argentina, quedó en un Grupo J en el que a priori no debería tener muchas complicaciones: Argelia, Austria y Jordania.

Colombia vivirá un estreno más complejo en el Grupo K con Portugal, Uzbekistán y una selección que clasifique por la repesca de la FIFA (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo).

Ecuador, por su parte, tendrá que lidiar con la siempre temible Alemania, por lo que deberá esforzarse al máximo para vencer a Costa de Marfil y Curazao, la cenicienta del grupo.

Uruguay quedó emparejada con España en el Grupo H, en el que en principio será el duelo más potente de la fase de grupos.

La selección española llega con la etiqueta de favorita, mientras Uruguay aspira a todo como en cada Mundial. La pequeña Cabo Verde y Arabia Saudita completan el grupo.

Cuándo sabremos el calendario completo

La FIFA anunció que será el sábado, 6 de diciembre, cuando se revelará el calendario completo.

El presidente del organismo, Gianni Infantino, revelará la serie de estadios y horarios donde se jugarán los partidos de la ronda de grupos definida en el sorteo, así como las fases de eliminación.

«La transmisión se llevará en vivo a través de las plataformas de FIFA, incluyendo FIFA.com y el canal de YouTube de FIFA, asegurando que los aficionados de todo el mundo puedan seguir este hito en tiempo real», adelantó la FIFA.

La presentación está programada para las 12:00 del este de EE.UU. (17:00 GMT) también desde Washington D.C.

MEDIOS DEPORTIVOS | FOTO CORTESÍA