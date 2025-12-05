Vuelo N° 97 del Plan Vuelta a la Patria retornó a 172 venezolanos

CIDUAD MCY.- Un grupo de 173 venezolanos retornó a través del vuelo N.º 97 del Plan Vuelta a la Patria. Los repatriados arribaron desde Estados Unidos al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, localizado en Maiquetía.

Este nuevo grupo de repatriados, conformado por dos niñas, tres niños, 26 mujeres y 141 hombres; proviene de Phoenix, Arizona; y fue recibido con calidez por las autoridades del Estado, así como por un equipo multidisciplinario que garantiza su inmediata incorporación a los programas de protección social y salud, entre otros.

La llegada de estos ciudadanos eleva a más de 18 mil la cifra de venezolanos repatriados, quienes regresaron de manera gratuita, desde el lanzamiento de esta iniciativa humanitaria por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

En tal sentido, se realiza una serie de articulaciones conjuntas y acciones en el área de movilidad humana, para facilitar el retorno de los connacionales en aras de su reintegración a la dinámica social, familiar y laboral de la nación venezolana.

VTV | FOTO CORTESÍA