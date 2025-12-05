Reactivada empresa estadal Aramica en el Sur de Aragua

Estas acciones forman parte del Plan de la Aragüeñidad, que buscan dinamizar la economía y diversificar la producción regional, por medio del fortalecimiento de la actividad minera

CUIDAD MCY.-En un esfuerzo por fortalecer el sector minero, para alcanzar el desarrollo económico integral y sostenible del estado, en el municipio San Sebastián de Los Reyes, se procedió a la colocación de cargas explosivas en las canteras, El Carmen y Aguas Vivas, con el objetivo de reimpulsar la empresa estadal Aragua Minas y Canteras (Aramica).

Esta reactivación, enmarcada en el Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), coincide con la 1era T, “Transformación Económica”, alineadas con las orientaciones del presidente Nicolás Maduro y la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez.

Durante esta jornada, Félix Romero, secretario General de Gobierno y también secretario general para la Transformación Económica, supervisó los trabajos en la que la cuadrilla de Aramica, instaló los 365 barrenos para realizar la explotación controlada de grandes rocas mediante una voladura, permitiendo así la extracción eficiente de material minero.

Por medio de esta explotación, se logrará extraer piedra picada, polvillo, arrocillo, arena lavada, gravilla, granzón, arena cernida, arcilla, carbonato de calcio, caliza bruta, entre otros importantes minerales, ideales para la construcción de obras en la región.

Cabe resaltar, que gracias a esta acción se generarán empleo directo e indirecto para la contribución del desarrollo económico del sur de Aragua, con la observancia del cuidado ambiental, además contribuirá al impulso de la economía regional.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS | CORTESIA