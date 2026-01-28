China y Francia intercambian posturas sobre situación en Venezuela, Ucrania e Irán

(190719) -- BEIJING, July 19, 2019 (Xinhua) -- Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi (R) and visiting French president's diplomatic counselor Emmanuel Bonne co-chair the new round of consultation between the coordinators for the China-France Strategic Dialogue in Beijing, capital of China, July 19, 2019. (Xinhua/Shen Hong)

CIUDAD MCY.- El canciller de China, Wang Yi, y el asesor diplomático del presidente de Francia, Emmanuel Bonne, intercambiaron este miércoles, durante una conversación telefónica, sus posiciones acerca de la crisis ucraniana y la situación en Venezuela e Irán, según informó la Televisión Central de la República Popular China (RPCh), recoge Sputnik.

«Las partes cotejaron las posiciones e intercambiaron opiniones sobre temas acuciantes de la actualidad, incluidas la crisis en Ucrania y la situación en Venezuela e Irán», comunicó la Cancillería de la RPCh.

Al respecto, Bonne refirió que Francia valora mucho su asociación estratégica con China, por lo que está preparada para cooperar con Pekín en la puesta en práctica de los significativos acuerdos conseguidos entre los líderes de ambas naciones.

El contacto entre los altos representantes, se produjo tras una serie de diálogos estratégicos previos dirigidos a profundizar la confianza y la cooperación en sectores como la economía, el cambio climático y la gobernanza global.

FUENTE : AVN

FOTO : CORTESÍA