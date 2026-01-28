Marco Rubio asegura que «muy pronto» EEUU tendrá presencia diplomática en Venezuela

CIUDAD MCY.- El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, afirmó este miércoles que considera que «muy pronto» su país tendrá «presencia diplomática» en Venezuela.

Durante su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio dijo que hay un equipo sobre el terreno evaluando la instalación de la sede diplomática y añadió que ya hay 70 empleados en la instalación para mantenerla.

Según manifestó, la representación diplomática de EEUU en el país suramericano le permitirá a Washington «tener información en tiempo real e interactuar» con funcionarios del Gobierno venezolano y con los miembros de la sociedad civil y de la oposición.

«Creemos que podremos avanzar en ese camino, han sido muy cooperativos en ese frente, obviamente hay puntos muy duros en el camino, veremos la respuesta a eso», agregó.

Rubio también recordó que Laura F. Dogu, quien es la encargada de Negocios de la Oficina de Asuntos Externos de los EE.UU. para Venezuela, se hará cargo de esa unidad primero desde Bogotá y posteriormente en Caracas.

Las autoridades venezolanas informaron que el pasado 6 de enero, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, le solicitó al tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York el derecho a recibir asistencia consular por parte de representantes del Estado, tras su secuestro y traslado a EEUU.

FUENTE : EL FOCO

FOTO : CORTESÍA