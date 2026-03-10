Estudiantes de la UEN Julio Morales Lara en MBI recibieron dotación de uniformes .

La actividad forma parte del Plan Nacional de Atención a las Instituciones Educativas, impulsado por el Gobierno Bolivariano

CIUDAD MCY.- En el marco del compromiso del Gobierno Nacional y regional con la educación y el bienestar social de los estudiantes, se llevó a cabo la entrega de uniformes a los estudiantes de la Unidad Educativa Nacional Julio Morales Lara, ubicada en el municipio Mario Briceño Irragorry.

La dotación al semillero de la Patria comprendió de: camisas, pantalones, correas, zapatos, medias, bolsos escolares, entre otros implementos que dignificarán y brindarán mejores condiciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje.

La jornada de entrega llena de alegría y esperanza fue realizada en nombre del Gobierno Bolivariano por el director del plantel educativo Willer Lucena.

La actividad forma parte del Plan Nacional de Atención a las Instituciones Educativas, impulsado por el presidente constitucional

Nicolás Maduro, la presidenta encargada Delcy Rodríguez y ejecutado en perfecta articulación con el Ministerio del Poder Popular para la Educación, bajo la orientación del ministro Héctor Rodríguez y el gobierno regional, liderado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez.

En ese sentido el directivo de la institución señaló que con la dotación son favorecidos más de 600 niños.

«Nos encontramos, entregándole a más de 600 estudiantes bolsos escolares con uniformes, zapatos, gracias a nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, nuestra gobernadora, Joana Sánchez, al alcalde Brullerby Suárez, gracias a ellos se cumple con esta importante dotación que va a fortalecer la educación en nuestra institución» señaló Lucena.

YORBER ALVARADO

FOTOS: CORTESIA