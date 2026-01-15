Ciclismo aragüeño dirá presente en Vuelta al Táchira Femenina

Un total de 11 ciclistas aragüeñas, pertenecientes a los equipos Lotería de Aragua y Selección de Aragua, demostrarán su talento durante las etapas de la Vuelta Grande de América que se desarrollarán en las ciudades Rubio y San Cristóbal

CIUDAD MCY.-Con dos equipos cargados de juventud y mucho talento, los equipos Lotería de Aragua y Selección de Aragua tomarán parte en la versión femenina de la Vuelta al Táchira 2026 que se realizará a partir de este viernes en la ciudad de San Cristóbal.

Edgardo Díaz, vicepresidente del Instituto Regional de Deporte del estado Aragua (IRDA); en compañía de Manuel Pérez, secretario de Juventud y Deporte del estado Aragua; y Antonio Castillo, entrenador de ambos equipos, ofreció detalles sobre lo que será su participación en la “Vuelta Grande de América” que reunirá a lo más granado del país del ciclismo femenino.

El dirigente deportivo de la entidad hizo énfasis en que desde hace un buen tiempo el estado Aragua no contaba con presencia en ninguna vuelta ciclística nacional de esta envergadura, por lo que extendió palabras de agradecimiento a la gobernadora Joana Sánchez, al secretario de gobierno, Félix Romero; a las autoridades de la Lotería de Aragua; del Parque Acuático Maracay y demás instituciones que han aportado su granito de arena para que la participación de las atletas sea posible en esta competencia.

“El estado de Aragua va en búsqueda del podio en la categoría juvenil. Queremos ser campeones nacionales y queremos ser campeones de la Vuelta al Táchira en la categoría juvenil, pero no sólo eso, las niñas han asumido el reto de competir con las más duras del país, que es la categoría élite”.

Cabe destacar que la participación en la tercera edición de la Vuelta al Táchira, en su versión femenina, será de vital importancia para este grupo de jóvenes atletas que no superan los 19 años de edad, y que buscarán sumar roce y experiencia hacia los venideros campeonatos nacionales de la disciplina, así como también, los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles que se realizarán en la ciudad de Caracas este año.

“Eso te habla de la importancia del ciclo que va a cumplir este equipo que comienza con un enorme reto (…) asumirlo, en una vuelta de tanta envergadura para estas niñas, de verdad que es para valorizarlo” subrayó Díaz.

INTINERARIO EXIGENTE

Las 11 integrantes de los equipos Lotería de Aragua (6) y Selección de Aragua (5) partirán este jueves en horas de la mañana a la ciudad de San Cristóbal con la finalidad de iniciar su participación en la competencia a partir del día sábado.

La Etapa 1 se realizará el sábado con un circuito en la población de Rubio a partir de las 8 de la mañana, mientras que la Etapa 2 será el domingo en la ciudad de San Cristóbal. Cabe acotar que las etapas se realizarán tipo Critérium en las categorías Juvenil, Sub 23, Élite y Máster.

El equipo aragüeño estará encabezado por las pedalistas Valery Quintero, Stefany Aular y la tachirense (ficha de Lotería de Aragua) María Joaquina Sánchez, quien ha afinado su preparación directamente en el estado fronterizo con el fin ser una de las principales aspirantes al título en la categoría juvenil.

FUERTE PREPARACIÓN

Los equipos aragüeños realizaron una preparación de altura con el fin de tomar parte de esta exigente competencia deportiva.

Al respecto, Antonio Castillo, entrenador de los equipos aragüeños, destacó que después del Campeonato Nacional Menor el pasado mes de noviembre, el equipo técnico mantuvo a las atletas en una etapa de concentración en el IRDA, donde están todos los atletas que se preparan para los Juegos Nacionales en la categoría femenina y masculina.

“Tuvimos una concentración hecha con la categoría femenina solamente para esta vuelta, llevamos una preparación muy rigurosa. Apenas es su primera competencia del año y el objetivo es lograr llegar a la mejor forma deportiva para los Juegos Nacionales”, sentenció.

CICLISTAS ORGULLOSAS

Valery Montero y Stefany Aular, dos de las grandes promesas del ciclismo aragüeño, se mostraron orgullosas de formar parte del equipo ciclístico Lotería de Aragua que competirá en esta tercera edición de la Vuelta al Táchira Femenina.

En primer lugar, Valery Montero destacó que la Vuelta es una experiencia en la que participa por primera vez, e inclusive, es la primera vez que tiene la oportunidad de salir así con un equipo de ciclismo de ruta. “Tocará disfrutarla y dar lo mejor de mí ayudando a mi equipo, a las chicas juveniles, a las más grandes y juntas lograr podio allá en Táchira”.

Por su parte, Stefany Aular, una pedalista que lleva el ciclismo en la sangre ya que gran parte de su familia practica esta disciplina deportiva, no ocultó su alegría por ser parte del equipo Lotería de Aragua para esta prueba, y enfatizó que dará todo de sí para lograr el título para la entidad.

“Es algo muy emocionante que nos ha sorprendido a todos (…) y bueno, lo hemos tomado con las mejores actitudes, con las expectativas bien altas, debido a que llevo 3 años consecutivos siendo campeona nacional”, resaltó la atleta.

Finalmente, ambas pedalistas extendieron sus palabras de agradecimiento al Gobierno Bolivariano de Aragua; a la gobernadora Joana Sánchez; al IRDA; a la Lotería de Aragua; Parque Acuático Maracay y todas las instituciones que les han brindado su apoyo para tomar parte en la Vuelta Grande de América.

