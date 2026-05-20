Minhvi entregó de 45 Títulos de Tierras Urbanas en Ribas

CIUDAD MCY.- Como parte de las políticas habitacionales que impulsa el Gobierno Bolivariano a través del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (Minhvi), en un acto cargado de emotividad, justicia social y compromiso revolucionario, se realizó la entrega de 45 Títulos de Tierras Urbanas a familias de las comunidades Ricardo Montilla y Las Margaritas, pertenecientes a la Comuna Agroecológica Valles de Guacamaya, en la parroquia Las Guacamayas del municipio José Félix Ribas.

La actividad estuvo encabezada por el alcalde de la jurisdicción, Juan Carlos Sánchez, en compañía de la autoridad única de vivienda del estado Aragua, Fernando Álvarez, y el gerente general del INTU Aragua, Carlos Agrinzones, quienes hicieron entrega de la documentación tras años de paciente espera por parte del Poder Popular organizado.

Durante su intervención, el alcalde Juan Carlos Sánchez resaltó el carácter democrático y social de estas políticas públicas y recordó que en momentos pasados “decían que la Revolución negaba la propiedad privada, pero esta entrega de títulos de propiedad Urbana es la prueba fehaciente de que la Revolución cree y promueve la propiedad privada”.

Por su parte, Fernando Álvarez indicó que estas acciones representan no solo justicia social por el tiempo que han tenido que esperar las familias, sino un avance tangible en la tranquilidad del hogar aragüeño, y enfatizó que “estos documentos son seguridad jurídica para las familias”.

Este logro habitacional responde a las directrices de protección al pueblo instruidas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el ministro de Hábitat y Vivienda, M/G Jorge Márquez, en una perfecta articulación con la gobernadora Joana Sánchez y el gobierno municipal.

EL PUEBLO DE RIBAS CELEBRA SU PROPIEDAD LEGÍTIMA

Los verdaderos protagonistas de la jornada manifestaron su satisfacción tras recibir los documentos que los acreditan oficialmente como dueños de sus espacios. El señor Juan López, uno de los beneficiarios de la jornada, aseguró que nunca se había realizado una entrega de títulos de este tipo en Guacamaya. “Estamos muy felices por la entrega de esta documentación que nos garantiza seguridad”, manifestó.

Asimismo, la señora Alba España también recibió con gran alegría su documentación e hizo un recorrido por las bases históricas de esta conquista comunal: “Agradezco enormemente primero a Dios, al Comandante Hugo Chávez Frías porque fue quien impulsó la organización de los Comités de Tierra visionando entregar los títulos, que impulsó el Presidente Nicolás Maduro y que ahora apoya nuestra Presidenta (E) Delcy Rodríguez junto al ministro Márquez, la gobernadora Joana Sánchez, el alcalde Juan Carlos Sánchez y la autoridad única de vivienda Fernando Álvarez”.

Con estas acciones, el Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda reafirma su compromiso de continuar recorriendo el territorio aragüeño para saldar las deudas históricas con las comunidades, democratizando el suelo urbano y transformando la realidad habitacional de la patria.

PRENSA VIDA

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