Cierre exitoso del Plan Vacacional “Escuelas Abiertas” en Francisco Linares Alcántara

CIUDAD MCY.-En un ambiente lleno de alegría, risas y aprendizajes, la Unidad Educativa Estadal Francisco de Miranda celebró el cierre del Plan Vacacional “Escuelas Abiertas”, que brindó una semana de sana recreación a más de 80 niños del municipio.

El plan, que se desarrolló de 8 de la mañana a 12 del mediodía, ofreció una variedad de actividades lúdicas y educativas diseñadas para el disfrute y el crecimiento de los participantes.

Entre las actividades destacadas se incluyeron pintacaritas, un taller de realización de uñas y la visita de representantes del Ministerio para Ciencia y Tecnología (Mincyt), que impartieron el programa Semillero Científico para despertar la curiosidad por la ciencia en los más pequeños.

La agenda también contó con emocionantes gincanas y un conversatorio informativo a cargo de un equipo de Corpoelec, que educó a los niños de manera dinámica sobre temas de interés general. Adicionalmente, se garantizó la alimentación de los menores durante los cinco días de la actividad, ofreciendo desayuno y almuerzo a todos los infantes.

La directora de la institución educativa, Mayra Ochoa, resaltó que contaron con el apoyo de diversos organismos públicos y el Poder Popular de la Comuna Miranda Bolívar Chávez para que este despliegue se ejecutara de la mejor manera.

El éxito del Plan Vacacional “Escuelas Abiertas” resalta la importancia de fomentar espacios seguros y divertidos donde los niños no solo se recrean, sino que también adquieren nuevos conocimientos y fortalecen su desarrollo integral.

MARÍA JOSÉ PARRA FOTOS CIUDAD MCY