Muchachada aragüeña llena de vida y color a los planteles educativos

En el comienzo de este regreso a clases tras el asueto decembrino, los niños, niñas y adolescentes contaron con aulas y planteles totalmente renovados, además de nuevos implementos escolares y pupitres para su crecimiento estudiantil

CIUDAD MCY.-Con gran ilusión, armonía, alegría y de manera genuina el semillero de la Patria de los 18 municipios del estado Aragua, inició el segundo momento académico del periodo 2025-2026.

‎‎De forma simultánea en todo el territorio aragüeño se llevaron a cabo encuentros culturales y lúdicos para celebrar la bienvenida, fomentar la integración y adaptación de los estudiantes a su rutina luego de las vacaciones.

El estudiantado fue recibido de manera armónica, empática y amorosa por los maestros, maestras y todo el equipo institucional, que labora en los planteles educativos de las diferentes jurisdicciones.

‎‎Asimismo, la población estudiantil fue beneficiada con la jornada de atención La Salud va a la Escuela, acción orientada a la detección temprana de patologías e inmunización, esto para dar seguimiento a la evolución física, fisiológica y psicológica.

REINAUGURACIÓN DE ESCUELA EN CAMATAGUA

En el comienzo de este regreso a clases tras el asueto decembrino, para que los niños, niñas y adolescentes del sur de Aragua, específicamente los del municipio Camatagua, retornen a sus aulas de clases, para vivir momentos únicos y llenos conocimiento y aprendizaje, el Gobierno nacional y regional adecuó los espacios para una mejor experiencia educativa.

En ese contexto, gracias a las políticas públicas impulsadas por el presidente constitucional Nicolás Maduro y respaldadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y la vocera del Poder Popular, Joana Sánchez, se realizó la rehabilitación de la Unidad Educativa Nacional María de Nazareth, para favorecer a más de 430 estudiantes de la localidad.

En el plantel educativo se ejecutaron labores que incluyeron revestimiento de paredes, piso, renovación de techo e iluminación, pintura interna y externa, dotación de insumos escolares y equipamiento de ocho aulas con mesas-sillas, cocina y nevera.

La gobernadora Sánchez junto al ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo y la autoridad única de educación del estado, Leira Suárez, entrego el espacio educativo totalmente renovado y además con gran entusiasmo recibió en este nuevo momento escolar a todos la muchachada, quienes se reincorporan para continuar su proceso de aprendizaje.

ESCUELAS COLORIDAS Y EMBELLECIDAS

En concordancia con los lineamientos establecidos por el ministerio del Poder Popular para la Educación, dirigido por el ministro Héctor Rodríguez y en perfecta articulación con el Plan de la Aragueñidad, promovido por la gobernadora Joana Sánchez, en aras de ofrecer aulas de clases adecuadas para los jóvenes aragüeños hizo entrega de instituciones educativas restauradas.

En ese contexto el municipio Libertador durante el comienzo del segundo momento pedagógico del periodo 2025-2026 inició de manera especial en la Unidad Educativa Nacional Simón Rodríguez, con la entrega de una infraestructura renovada y adecuada para la formación de la generación de relevo.

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) Manuel Hernández, acompañó la jornada que estuvo llena de risas, creatividad y entusiasmo en los salones de clases que ahora son coloridos y están acorde para el crecimiento estudiantil del semillero.

Asimismo, de manera simultánea Rodolfo Ramírez, Secretario General de la Segunda Transformación (Ciudades Humanas y Servicios Públicos) de la Gobernación de Aragua en compañía de Edison Gutiérrez, presidente de Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua (Fundaragua), anunciaron que la muchachada aragüeña inicia un retorno a clases con espacios educativos embellecidos.

Las autoridades regionales manifestaron que siguiendo las orientaciones de la gobernadora Sánchez, se ejecutaron jornadas de mantenimiento, embellecimiento y saneamiento garantizando a los estudiantes de los 18 municipios, escuelas agradables y con espacios limpios para el recibimiento de los jóvenes.

Finalmente es importante señalar que además de las diferentes acciones de restauración y embellecimiento, también se realizó la dotación de pupitres, mesas, sillas e insumos escolares a los niños, niñas y adolescentes aragüeños para este nuevo momento de aprendizaje.

YORBER ALVARADO | FOTOS | CORTESIA