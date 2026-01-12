Más del 80% de estudiantes inició el 2do momento pedagógico en Ribas

CUIDAD MCY.-Tal y como estaba pautado, este lunes 12 de enero, se llevó a cabo en todo el territorio nacional el inicio del segundo momento pedagógico año 2026, siendo el municipio Ribas del estado Aragua, una de las entidades con mayor asistencia de matrícula escolar, por encima del 80% de presencia estudiantil.

Yoselin Martínez, directora del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa en Ribas, informó que como cada regreso a clase, luego de una temporada vacacional tiende a ser de manera progresiva.

“En Ribas contamos con una matrícula de 26.842 desde inicial hasta básica y media general y el retorno a las aulas de clase fue excelente. Normalmente el primer día de clase suele ser de poca asistencia; sin embargo realizamos un recorrido por distintos planteles del municipio y la asistencia estuvo por encima del 80% lo que nos parece por demás de aceptable…”

“Para el día de mañana, (martes) pudiéramos hablar de un 100 % de retorno con presencia total de docentes, directivos, personal obrero y administrativo acompañando a nuestros niños, niñas y jóvenes en todo lo referente al inicio del segundo momento pedagógico”, indicó la profesora Yoselin Martínez, desde el Liceo Nacional Robert Serra ubicado en el urbanismo Ciudad Socialista La Mora.

