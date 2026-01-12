Rehabilitada escuela «María de Nazareth» como parte del reinicio de las actividades académicas 2026

CUIDAD MCY.-Este lunes, durante el reinicio de las actividades académicas en todo el territorio nacional, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó un pase televisivo al estado Aragua, donde se rehabilitaron diferentes áreas de Unidad Educativa «María de Nazareth».

En el sector La Candelaria, Comuna Cacique Camatagua, parroquia Camatagua, la gobernadora de la entidad Joana Sánchez, encabezó la entrega de las áreas recuperadas en la Unidad Educativa «María de Nazareth», donde se efectuaron los siguientes trabajos:

– Rehabilitación de baños.

– Colocación y restitución de instalaciones eléctricas.

– Pintura externa e interna en las instalaciones del centro educativo.

– Instalación y adecuación de techos livianos, pisos y aceras.

– Trabajos de albañilería.

– Espacios mejorados para el aprendizaje, con 8 aulas modernizadas, cocina equipada, biblioteca equipada y oficinas administrativas.

En este sentido, la Gobernadora de Aragua expresó que, desde dicha entidad, el pueblo «trabajador y aguerrido» se encuentra más unido y con máxima conciencia; recordando al mismo tiempo, que «hoy se cumplen diez (10) días del secuestro de nuestros líderes legítimos, Nicolás Maduro Moros y de nuestra lideresa Cilia Flores de Maduro».

Durante la transmisión, Sánchez acotó que en el marco de la gobernabilidad se está haciendo entrega en este día, de este centro educativo, completamente rehabilitado para el bienestar de los niños y niñas.

Es importante agregar que esta escuela también fue dotada de mobiliario y herramientas básicas las aulas de clases y otros espacios de la Unidad Educativa «María de Nazareth», con la entrega de 240 mesas, pizarras, escritorios y sillas, además de cocinas, un freezer, plancha de cocina, cocina industrial, ollas y calderos.

Este centro de educación primaria y media, está distribuido por un (1) comedor, una (1) cancha, un (1) huerto y ocho (8) aulas; y tiene una capacidad matricular para 57 estudiantes de formación inicial, 195 de primaria y 177 de educación media, para un total de 429 escolares.

En esta línea, es de interés acotar que los niños, niñas y jóvenes tendrán el apoyo profesional para instrucción de 38 docentes, 11 Cocineras de la Patria y 80 profesionales dedicados.

PRENSA PRESIDENCIAL | FOTOS: GBA