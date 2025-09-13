Cinemateca invita a creativos a la proyección de sus películas

CIUDAD MCY.- “¿Alguna vez has soñado con estrenar tu película en la gran pantalla? ¡En la Fundación Cinemateca Nacional puedes hacerlo! (…) Aquí te damos todos los pasos que debes seguir para solicitar la proyección de tu película en nuestras salas”, informó la Fundación Cinemateca Nacional en la cuenta oficial Instagram.

Los productores o creativos audiovisuales podrán enviar su solicitud a la siguiente dirección: fcn.programacion2@gmail.com. “¿Alguna vez has soñado con estrenar tu película en la gran pantalla? ¡En la Fundación Cinemateca Nacional puedes hacerlo!”

La Cinemateca especificó que la producción audiovisual debe estar terminada y en el formato digital, pendrive y DVD, esto le permitirá al Departamento de Programación o investigadores corroborar la calidad, la temática y la duración de la película.

Detallan que para asegurar que el material audiovisual sea enviado correctamente, los creativos deben incluir los siguientes elementos: El archivo de video en MP4 o MOV (1080p), una sinopsis y tráiler de la película o cortometraje, una ficha artística y técnica, un póster o afiche promocional de la producción audiovisual, el currículo y una fotografía del director, al igual que la síntesis curricular y fotografía del productor

