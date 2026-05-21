Cinemateca Nacional inaugura exposición «60 años de memoria en movimiento»

CIUDAD MCY.- La exposición sobre el cine nacional 60 años de memoria en movimiento abrirá al público este 21 de mayo en la Sala 7 del Museo de Bellas Artes, en Caracas. La muestra tendrá carácter gratuito y se extenderá a lo largo de tres meses. De esta manera, la Cinemateca Nacional celebra seis décadas como ente difusor del quehacer fílmico.

El evento presentará material alusivo a más de 100 filmes realizados en Venezuela. El público podrá pasearse por emblemáticos afiches de promoción, documentos originales, guiones comentados, fotografías fijas de rodaje y objetos patrimoniales que atravesaron un proceso de catalogación, preservación y restauración técnica. Así, se ofrecerá una programación especial de recorridos guiados que incluirán la sala de cine ubicada a pocos metros.

Evolución del cartelismo

La primera parte gira en torno al valor artístico del cartelismo impreso. Además del afiche de La Balandra Isabel Llegó esta Tarde (1950), de Carlos Hugo Christensen; y La Escalinata (1950), de César Enríquez, los asistentes podrán examinar piezas de la misma época pertenecientes a la productora Bolívar Films, como Luz en el Páramo (1953), dirigida por Víctor Urruchúa.

En seguimiento de su línea temporal, la muestra destaca el emblemático diseño de Araya (1959), la obra de Margot Benacerraf premiada en el Festival de Cannes. También se representarán hitos contemporáneos, como el afiche del filme Alí Primera (2024), de Daniel Yegres, entre otros.

La realidad del set

El tramo final de la exposición se enfoca en la documentación técnica y humana dentro de los sets de filmación. Bajo el concepto de Fijaciones que una foto fija, se presenta una serie de imágenes en blanco y negro capturadas por el fotógrafo Rafael Salvatore. Estas fotografías registran la dinámica interna de los rodajes, que evidencia el trabajo de los equipos técnicos, tanto en documentales como en películas de ficción.

Entre el material expuesto sobresalen los registros detrás de cámaras de las producciones de John Dickinson durante la década de los ochenta, que incluyen El diablo de Cumaná (1983) y Cruz Quinal, el Rey del Bandolín (1983). La muestra concluye con las crónicas visuales del rodaje de Entre Golpes y Boleros (1988), documentadas en locaciones del litoral central como La Guaira, Maiquetía y Los Caracas.

Libros y películas en diversos formatos como 35 mm, VHS y DVD; publicaciones, como una selección de la emblemática Revista de Programación de la Cinemateca, entre otros materiales, también forman parte de lo ofrecido al público.

FUENTE: VTV

FOTO:CORTESIA