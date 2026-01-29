Estado Mayor de Pescadores consolida Hoja de Ruta en La Guaira

CIUDAD MCY.-La consolidación de infraestructuras pesqueras en el litoral central, el fortalecimiento de los programas de atención social integral para el pescador e impulso de la economía azul como eje de desarrollo regional, fueron acordados por los integrantes del Estado Mayor de los Pescadores y Pescadoras en el estado La Guaira y el Ministerio del Poder Popular para la Pesca y Acuicultura.

En el despliegue realizado este jueves, en Playa Verde de la entidad costera, con participación del ministro Juan Carlos Loyo y del titular de Planificación, Ricardo Menéndez, se trazó la Hoja de Ruta para avanzar en la construcción colectiva de la Agenda Concreta de Acciones (ACA) 2026.

El encuentro directo con las bases permitirá que el año 2026 sea el año de la consolidación productiva en el sector, reseña el mensaje publicado.

Bajo la visión estratégica de Minpesca, esta jornada de trabajo permitió unificar criterios entre los voceros de los Consejos del Poder Popular de Pescadores y Pescadoras, Acuicultores y Acuicultoras (Conppa) y las autoridades, priorizando las soluciones territoriales que demanda el sector.

FUENTE: MIN PESCA

FOTO: CORTESÍA