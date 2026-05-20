Inauguración de pozo de agua y entrega de equipos hídricos mejoran servicios públicos en Girardot

Más de 8 mil familias de la comuna Forjadores de Chávez serán beneficiadas con optimización de estación de bombas

CIUDAD MCY.- El Gobierno del estado Aragua inauguró un pozo de agua de 40 HP en el municipio Girardot, como parte del plan de optimización de servicios públicos impulsado por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez. La nueva obra de infraestructura hídrica está ubicada en La Coromoto, perteneciente a la comuna Forjadores de Chávez.

El sistema cuenta con una capacidad de bombeo de 20 litros por segundo, lo que garantiza un suministro constante y directo para mejorar de forma inmediata la calidad de vida de las familias del sector.

Rodolfo Ramírez, secretario general de Servicios Públicos en la entidad, destacó que esta acción es un logro ejecutado en perfecta articulación Institucional.

Importante destacar que el proyecto se consolidó gracias al trabajo engranado entre el Ministerio de Aguas, la Hidrológica Venezolana, la Gobernación de Aragua y la Alcaldía de Girardot, liderada por el alcalde Rafael Morales.

Las autoridades enfatizaron que se trata de una obra completamente nueva y no de una reinauguración, la cual responde de manera directa a las solicitudes del Poder Popular de la zona.

De forma simultánea, se formalizó la entrega de seis bombas y motores destinados a optimizar estaciones de bombeo clave en Girardot, beneficiando a más de 8 mil familias.

Los equipos se distribuyeron estratégicamente: un componente para la estación Madre Vieja, dos para el sector La Esmeralda, uno para Aguacatal y otro para Choroní. Asimismo, Ramírez informó que ya iniciaron las labores de perforación de un pozo propio en el Hospital Central de Maracay, el cual registra 60 metros de avance para asegurar la autonomía hídrica del centro de salud.

Finalmente, las autoridades anunciaron la continuación del despliegue del Plan Pre lluvia en ríos y diques de la región para mitigar riesgos durante la temporada de invierno; los trabajos de limpieza y canalización se ejecutan activamente en los ríos Cumboto, La Boca, Aragua, Turmero, Madre Vieja, Caño Colorado y el dique Cari Cari; importante mencionar que este esfuerzo conjunto busca proteger a las comunidades vulnerables, al tiempo que se preparan importantes anuncios de alto impacto vial e hídrico para los municipios José Ángel Lamas, Libertador y Francisco Linares Alcántara.

ELIMAR PÉREZ| CIUDAD MCY

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