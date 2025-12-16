Cleba presentó informe de consultas públicas de la Ley de Convivencia Ciudadana

La normativa legal está lista para ser aprobada por el cuerpo legislativo aragüeño durante la próxima semana

CIUDAD MCY.- Luego de realizar un total de 189 asambleas de ciudadanos y ciudadanas en los 192 circuitos comunales del estado Aragua, los legisladores del Consejo Legislativo del estado Aragua (Cleba), presentaron este martes ante la plenaria el informe de la culminación de la consulta pública de la reforma total de la Ley de Convivencia Ciudadana del estado de Aragua.

Lipson Ferrer, presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención del Cleba, informó que los integrantes del cuerpo legislativo aragüeño realizaron un importante despliegue por los 18 municipios que componen la entidad a fin de realizar las diversas consultas públicas referidas a la señalada normativa.

“Hemos realizado 189 asambleas en los 192 circuitos comunales y concretamos la fase sectorial a nivel regional. Aún seguimos recibiendo propuestas bajo los canales digitales, las cuales serán recibidas también porque el día jueves se instala un equipo multidisciplinario de este importante Consejo Legislativo para así terminar de hacer la propuesta en segunda discusión de esta importante reforma total de ley” destacó el legislador aragüeño.

De la misma forma, Ferrer hizo hincapié en que esta reforma a la Ley de Convivencia Ciudadana del estado Aragua se impulsa a través de la tercera transformación del Plan de las 7 Transformaciones que implementa el Gobierno Nacional a través del presidente Nicolás Maduro y el Plan de la Aragüeñidad, impulsado por la gobernadora Joana Sánchez.

“Desde el Consejo Legislativo del estado Aragua siempre estamos puestos y dispuestos para estas grandes tareas y transformaciones de nuestro estado”, aseguró el legislador, al tiempo que indicó, que Aragua tendrá una Ley de Convivencia Ciudadana moderna, actualizada, producto del calor del pueblo y reformada por el pueblo legislador.

19 AÑOS DEL PSUV

En otro orden de ideas, y en el marco de la celebración de los 19 años de la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela, el legislador Lipson Ferrer aprovechó la oportunidad para extender una felicitación a toda la militancia de la referida tolda política.

“Seguimos avanzando en el marco del Plan de la Aragüeñidad y continuamos legislando junto a nuestro pueblo en cada una de nuestras unidades y en cada uno de nuestros circuitos comunales”, remató Ferrer.

