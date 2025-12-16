Ciudad MCY

Cleba celebró 26 años de la aprobación de la CRBV

PorBeatriz Guilarte

Dic 16, 2025

CIUDAD MCY.- En el marco de la sesión ordinaria celebrada este martes en las instalaciones del Consejo Legislativo del estado Aragua (Cleba), los parlamentarios regionales conmemoraron un aniversario más de la anuencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a través del referéndum aprobatorio celebrado el 15 de diciembre de 1999.

Con motivo de este importante acontecimiento que marcó un hito en la historia democrática de Venezuela, el legislador aragüeño, Neptalí Parra, destacó que la máxima normativa del país fue aprobada por el 71.78% de los venezolanos un año después de la ascensión del Presidente Hugo Rafael Chávez Frías a la presidencia de la República.

“En su acto de juramentación como Presidente de la República anunció que frente a esta moribunda Constitución, llamo y convoco al pueblo a una gran Asamblea Nacional Constituyente para aprobar lo que será la refundación de la República Bolivariana de Venezuela con los idearios de Bolívar”, recordó el parlamentario aragüeño.

Aseguró Parra, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es el programa de la revolución, es el programa que guía al país bolivariano, porque es el legado de Hugo Chávez en una Carta Magna que rescató a Bolívar, rescató a Zamora y rescató a Rodríguez; y a su vez logró  constituir la transferencia del poder al pueblo.

Finalmente, Parra indicó que la Constitución establece que los derechos del pueblo son intransferibles, así como también, garantizan la mayor participación comunal en la construcción del socialismo y destruir todo lo que es el capitalismo, un mal que hoy está haciendo daño a toda la humanidad.

YLAI OLMOS CASTILLO |  FOTO: ARCHIVO

