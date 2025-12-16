Juventud empírica sostuvo encuentro en Insajuv

Durante la jornada los participantes intervinieron dando propuestas e ideas para la creación de la agenda concreta de actividades que se desarrollará en el primer trimestre del año 2026

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de realizar la agenda concreta de actividades de material audiovisual que se desarrollará el año 2026, los jóvenes comunicadores empíricos del estado Aragua sostuvieron un extraordinario encuentro en las instalaciones del Instituto Aragüeño de la Juventud (Insajuv).

La actividad, enmarcada en la Gran Misión Venezuela Joven (GMVJ), busca establecer una ruta de trabajo con los diversos sectores juveniles del estado, acción que se alinea con las orientaciones del presidente Nicolás Maduro y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

La jornada contó con la presencia de Yonanthan Hernández, jefe de la GMVJ; Anthony Bolívar, director del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y Evelis Lugo, jefa del vértice 6 de la GMVJ, quiénes acompañaron a los comunicadores empíricos.

El jefe de la GMVJ manifestó que se busca es organizar el primer trimestre del año 2026 para fortalecer la juventud.

«En este encuentro sectorial estamos planificando nuestras actividades para realizar un contenido de calidad, aquí en el estado, por otro lado también tendremos encuentros con la juventud barbera, gamer, otaku, jóvenes comuneros y recreadores con el objetivo de fortalecer el trabajo en conjunto de toda la juventud aragüeña».

Por su parte, Anthony Bolívar señaló que se busca, «crear contenido de fotografía, videos, podcasts e integrar a los jóvenes en una fuerza comunicacional, muchos de los jóvenes son empíricos y se han formado a través de cursos y la experiencia, sin embargo tenemos la misión de mostrar el lado positivo de Aragua y contrarrestar los estereotipos negativos en redes sociales».

Asimismo, la jefa del vértice 6 de la GMVJ indicó que en el encuentro se conocieron las debilidades y fortalezas de los jóvenes.

«El presidente Nicolás Maduro nos ha dado la oportunidad de avanzar desde nuestras comunidades y, en este encuentro estamos conociendo la realidad e inquietudes que presentamos, quiero resaltar que nosotros ofrecemos un proceso de formación y certificación junto con instituciones del Estado, como el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), destacando que en este proceso de formación incluye unidades curriculares, talleres, cursos y diplomados en materia de comunicación».

JUVENTUD EMPÍRICA

Durante la jornada los participantes intervinieron dando propuestas e ideas para la creación de la agenda.

Leonella Herrera subrayó que la importancia del encuentro es dar a conocer a los comunicadores y su trabajo diario.

«A nivel internacional hay opiniones erróneas sobre la realidad venezolana y nosotros los comunicadores queremos mostrar la realidad de Venezuela en las calles de cómo la gente vive, trabaja y lucha día a día, además de como mejora el país gracias a las políticas públicas y al presidente Nicolás Maduro”.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS : CORTESÍA