San Casimiro presenció alegre encendido de luces con motivo de la Navidad

El alcalde de la localidad, en acompañamiento del Poder Popular, disfrutaron de grupos parranderos y el significativo encendido de velas para pedir deseos y un por un próspero 2026

CIUDAD MCY.- En una noche llena de alegría y paz, los habitantes del municipio San Casimiro se congregaron en la emblemática plaza Bolívar de la jurisdicción para realizar el tradicional encendido de luces que anunció la llega de la Navidad.

La significativa actividad estuvo encabezada por el alcalde de la localidad, Mayker López, quien estuvo acompañado por los sancasimirenses, quienes realizaron el conteo regresivo que iluminó el árbol de Navidad y otros adornos tradicionales de esta época.

El alcalde López manifestó que la jornada congregó a todos los habitantes para vivir, «uno de los encendidos más bonitos y alegres que ha tenido San Casimiro».

El encendido contó con la participación de la orquesta Chocolate y grupos parranderos que tocaron aguinaldos, gaitas y villancicos, obsequiándole a los presentes una velada inolvidable con el característico espíritu navideño.

En medio de la festividad, la autoridad local, junto al pueblo llevaron a cabo el encendido de velas con el objetivo de pedir deseos para el año 2026, bendecir a las familias y pedir por la paz en el país.

La llegada de la Navidad a San Casimiro marca el inicio de una de las épocas más bonitas del año, en el que las familias se reúnen para esperar la llega del niño Jesús y el año nuevo 2026.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS : CORTESÍA