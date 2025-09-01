Coleadores tomaron la mota en el Primer Chequeo Regional de Coleo

CIUDAD MCY.-Bajo la organización del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA) y la supervisión de la Comisión Técnica del Coleo Aragüeño, siguiendo los lineamientos de la gobernadora Joana Sánchez, se llevó a cabo el Primer Chequeo Regional de Coleo en la manga “Veteranos de Aragua”, con la participación de más de 40 coleadores de toda la entidad.

Este evento selectivo tuvo como objetivo principal evaluar el rendimiento de los deportistas para conformar las selecciones estadales de las diferentes categorías, que tendrán la honrosa misión de representar a Aragua en los próximos compromisos avalados por la Federación Venezolana de Coleo (FEVECOLEO), en el camino rumbo a los Juegos Nacionales Juveniles 2026.

Atletas de diversas edades compitieron con gran espíritu deportivo, demostrando técnica, velocidad y valor. Tras una rigurosa jornada de evaluación, la Comisión Técnica dio a conocer los nombres de los coleadores que, gracias a su excelente desempeño, aseguraron su puesto en la selección regional.

Los atletas seleccionados por categoría son:

Categoría Destete:

1º Maximiliano Ortega

2º Sebastián Sandoval

3º Julieta Aponte

4º Tajani Serrano

Categoría Preinfantil Femenino:

1º Isabella Blanco

2º Gabriela Sotomayor

3º Josneivis Verenzuela

Categoría Preinfantil Masculino:

1º Carlos Padrón

2º Arnaldo Sánchez

3º José Hernández

4º Luis Hidalgo

5º Abraham Berroterán

Categoría Infantil:

1º Juan Sánchez

2º Diego Martín

3º Marcos Vera

4º Yorber Rojas

5º José Boada

El IRDA y la Comisión Técnica del Coleo extendieron sus felicitaciones a todos los participantes por su dedicación y esfuerzo, con especial reconocimiento a los nuevos seleccionados, a quienes desearon el mayor de los éxitos en su preparación para los venideros desafíos nacionales. Este chequeo marca el inicio formal de una nueva era en el coleo en Aragua.

PRENSA IRDA | FOTO CORTESÍA