Colocación de 120 toneladas de asfalto favoreció a familias linarenses

‎*** Está acción tuvo como propósito mejorar la vialidad de la comuna Tierra de Mujeres y Hombres Libres***

‎

CIUDAD MCY.- Como parte de la ejecución de los proyectos electos durante la Segunda Consulta Popular Nacional, se llevó a cabo una jornada de bacheo en la comuna Tierra de Mujeres y Hombres Libres, ubicada en el municipio Francisco Linares Alcántara.

‎La actividad constó en la distribución y colocación de 120 toneladas de mezcla asfáltica en siete comunidades, priorizando las calles y avenidas con mayor afluencia de transporte.

‎Esta acción dio cumplimiento a la segunda transformación del Plan de las 7 Transformaciones y el Plan de la Aragüeñidad, como parte de la edificación de «Ciudades Más Humanas», al optimizar los servicios públicos y garantizar espacios seguros para el desenvolvimiento de la población.

Resulta importante señalar que, la conclusión de obra manifestó el preponderante rol que juega el Poder Popular Organizado en la nueva etapa del desarrollo nacional.

Los habitantes, conocedores de sus nudos críticos, reciben los recursos económicos, materiales y humanos para solventar los mismos, a través de la participación democrática en las jornadas electorales concernientes.

En ese sentido, el alcalde Víctor Bravo acompañó y constató el mejoramiento de la vialidad, trabajo que realizó la empresa estadal Vías de Aragua.

“Cumplimos un compromiso adquirido en campaña, financiado el segundo proyecto de la comuna Tierra de Mujeres y Hombre Libres”.

Con el apoyo de la gobernadora Joana Sánchez, seguirán emprendiendo labores para la rehabilitación y embellecimiento integral de la municipalidad.

“Comuna, Alcaldía y Gobernación del estado de Aragua nos unificamos en función de las orientaciones del presidente Nicolás Maduro, y con ella le damos esta inmensa alegría a los habitantes”, señaló el burgomaestre.

Por su parte, Víctor Romero, ingeniero encargado de la tarea, mencionó que un grupo de aproximadamente 38 personas fueron los encargados de brindar una solución en tiempo récord, pues también se realizó el mantenimiento de las zonas a través de la poda, limpieza y recolección de desechos.

PUEBLO AGRADECIDO

Si bien los trabajos son contraloreados por la Sala de Autogobierno Comunal, los vecinos agradecieron a las autoridades y cuadrillas por abocarse en la situación.

Juan Granadillo, jefe de UBCh, aseguró que la reparación de infraestructura vial facilitará el tránsito y actividades diarias, al mejorar la seguridad y control de los vehículos por una superficie lisa y antideslizante.

En ese orden de ideas, Andrea Villalobos comentó que ahora el transporte público no será un problema, pues los conductores presentaban quejas frecuentes por el estado de las calles.

“Los conductores no quieran entrar a esta zona y nos dificultaba la movilidad, por eso nos parece maravilloso todo lo que se hizo”.

THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

‎FOTOS | CIUDAD MCY