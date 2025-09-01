Autoridad Única de Salud de Aragua presentó balance semanal en materia de salud

*** Yosmary Lombano, Autoridad Única de Salud del Estado Aragua, destacó que durante el lapso se realizaron visitas a 14 salas de autogobierno***

CIUDAD MCY.- Desde las instalaciones del Hospital Central de Maracay, Yosmary Lombano, Autoridad Única de Salud del Estado Aragua, presentó a los medios de comunicación el balance semanal en materia de salud, en la que notificó una tasa de natalidad de 86 niños, así como también puntualizó que fueron realizadas 486 cirugías y se aplicaron 14.500 dosis en inmunización.

De igual forma, hizo mención sobre las visitas a 14 salas de autogobierno en la entidad, así como también, se realizaron 18 jornadas de salud en las que se vieron favorecidos los habitantes de los municipios Mariño, Libertador, Linares Alcántara, Mario Briceño y Girardot.

A su vez, agregó que han hecho un balance del 1×10 en el que un gran número de pacientes han sido beneficiados desde cirugías, hasta atenciones primarias de salud, tales como: laboratorios, exámenes, tomografías, entre otros.

Por otra parte, informó acerca de la recuperación de tres consultorios ubicados en San Sebastián de los Reyes, los cuales fueron entregados completamente restaurados. Del mismo modo, añadió que se encuentran realizando estas mismas labores en el ambulatorio Santiago Hermosa en el Municipio Costa de Oro, en concordancia con el Plan de Desarrollo Integral de las Costas que se está realizando en la entidad.

Finalmente, en referencia a los trabajos del Hospital Central de Maracay, destacó que han avanzado en un 50 % las áreas de emergencia, traumatología y quirófanos. Sin embargo, contando con el apoyo gubernamental tanto nacional como regional, han habilitado un área extra para no dejar de prestar atención a la población.

JUAN ZAPATA |FOTOS: CORTESÍA