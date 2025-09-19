Colocadas cien toneladas de asfalto en calle Rivas Dávila de La Victoria

**El alcalde Juan Carlos Sánchez ha enfatizado la necesidad de embellecer el municipio, mediante la mejora de los servicios y mostrar una vialidad de calidad**

CIUDAD MCY.-Dándole continuidad al plan de mantenimiento vial que se realiza en el municipio José Félix Ribas, este miércoles se colocaron 100 toneladas de asfalto en la calle Rivas Dávila, entre 17 de Diciembre y Silvio Orta, comprendido en 138 metros lineales.

El plan que se ha venido desarrollando en diferentes calles y avenidas del municipio Ribas han sido supervisados por el alcalde de la localidad, Juan Carlos Sánchez, quien ha enfatizado la necesidad de embellecer el municipio mediante la mejora de los servicios y mostrar una vialidad de calidad.

La Secretaria del Derecho a la Ciudad, a través de la Dirección de Ingeniería municipal ha estado al frente del plan de mantenimiento vial, cumpliendo instrucciones del alcalde, y a su vez del Poder Comunal quien ha acompañado la gestión del burgomaestre ribense.

Arelis Sarmiento, transeúnte victoriana, destacó la importancia del asfaltado. En este sentido felicitó a las autoridades municipales y al personal encargado del mismo. “Muy bueno, bien falta hacia el mejoramiento vial y hemos visto que en otras calles ya han asfaltado, esperamos continúen los trabajos y que mi bella ciudad de La Victoria cada día luzca mejor”, indicó la señora Sarmiento.

