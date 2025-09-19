Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Colocadas cien toneladas de asfalto en calle Rivas Dávila de La Victoria

Foto del avatar

PorMilexis Pino

Sep 18, 2025

**El alcalde Juan Carlos Sánchez ha enfatizado la necesidad de embellecer el municipio, mediante la mejora de los servicios y mostrar una vialidad de calidad**

 

CIUDAD  MCY.-Dándole continuidad al plan de mantenimiento vial que se realiza en el municipio José Félix Ribas, este miércoles se colocaron 100 toneladas de asfalto en la calle Rivas Dávila, entre 17 de Diciembre y Silvio Orta, comprendido en 138 metros lineales.

El plan que se ha venido desarrollando en diferentes calles y avenidas del municipio Ribas han sido supervisados por el alcalde de la localidad, Juan Carlos Sánchez, quien ha enfatizado la necesidad de embellecer el municipio mediante la mejora de los servicios y mostrar una vialidad de calidad.

La Secretaria del Derecho a la Ciudad, a través de la Dirección de Ingeniería municipal ha estado al frente del plan de mantenimiento vial, cumpliendo instrucciones del alcalde, y a su vez del Poder Comunal quien ha acompañado la gestión del burgomaestre ribense.

Arelis Sarmiento, transeúnte victoriana, destacó la importancia del asfaltado. En este sentido felicitó a las autoridades municipales y al personal encargado del mismo. “Muy bueno, bien falta hacia el mejoramiento vial y hemos visto que en otras calles ya han asfaltado, esperamos continúen los trabajos y que mi bella ciudad de La Victoria cada día luzca mejor”, indicó la señora Sarmiento.

PRENSA RIBAS | FOTOS CORTESÍA

Foto del avatar

Por Milexis Pino

Noticias Destacadas

Aragua

Maracay se convierte en la capital del Ajedrez durante Campeonato Nacional Infantil 

18 de septiembre de 2025 Milexis Pino
Aragua

Insajuv certificó a jóvenes en diversas áreas

18 de septiembre de 2025 Milexis Pino
Aragua

Cuerpos de Seguridad y Prevención Ciudadana recibieron formación para un asertivo resguardo

18 de septiembre de 2025 Milexis Pino
Aragua

Aragua Gas logró atender a 40 mil familias en una semana

18 de septiembre de 2025 Milexis Pino