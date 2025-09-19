Mintur Aragua sostuvo encuentro con comuna para validación de ruta turística

CIUDAD MCY.-En el marco del Mes del Turismo, la comuna Juan José Zugarramurdi de la comunidad del 23 de Enero se une a la celebración con un proyecto que busca potenciar el desarrollo local a través de la transformación sostenible.

En una productiva reunión con la Gerente regional del Ministerio de Turismo (Mintur) en la región, Maritza Mendoza, y todo el equipo de la institución, se dieron los primeros pasos para la validación de su ruta turística comunitaria.

La iniciativa es un claro ejemplo de cómo el turismo puede ser una herramienta para el cambio social y económico. Mendoza destacó que este tipo de proyectos son la esencia del turismo moderno marcado en el plan de las 7T.

“En este Mes del Turismo, celebramos la visión de comunidades como la del 23 de Enero, que entienden que el turismo no es solo visitar un lugar, sino una fuerza para el desarrollo sostenible, el empoderamiento y la preservación de nuestra cultura”, afirmó.

La comunidad ha trabajado en la identificación de los puntos de interés que formarán parte de la ruta, desde sitios históricos hasta expresiones artísticas y la gastronomía local.

El objetivo es que la ruta sea gestionada directamente por los vecinos, asegurando que los beneficios económicos se queden en la comunidad.

La validación de esta ruta turística en el Mes del Turismo marcará un hito para la comuna Juan José Zugarramurdi de la comunidad del 23 de Enero consolidándola como un modelo de turismo y transformación sostenible en el estado Aragua.

La finalidad de ese primer encuentro es que vivan la experiencia, que el mes del turismo se posicione como una de las rutas Comunitarias de gran relevancia para la entidad Aragueña y así marcar un paso para optar a su certificación.

