Realizado encuentro entre sector agrícola y municipalidad de Las Tejerías

PorMilexis Pino

Sep 18, 2025

***En la actividad, el mandatario municipal conoció las propuestas e inquietudes de los campesinos, con la finalidad de mejorar las rutas y garantizar el abastecimiento de alimentos para la población**

CIUDAD MCY.-Con el objetivo de fortalecer al sector agrícola y económico en el municipio Santos Michelena, se llevó a cabo un extraordinario encuentro con los voceros y voceras del Consejo Campesino Ezequiel Zamora.

La jornada tuvo lugar en el casco central de Las Tejerías donde el Alcalde de la jurisdicción, Regulo La Cruz, escuchó atentamente cada una de las propuestas e inquietudes de los voceros del campesinado, con la finalidad de mejorar las rutas para garantizar el efectivo abastecimiento de alimentos para la población.

La Cruz manifestó que la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua , Joana Sánchez en el Plan de la Aragüeñidad, busca posicionar al sector agrícola como pilar fundamental para el desarrollo económico, la generación de empleo y dinamizar la economía del estado.

Asimismo, el mandatario municipal subrayó la importancia del trabajo campesino y reafirmó que los integrantes del Consejo Campesino Ezequiel Zamora junto al Gobierno Regional, trabajarán en articulación para lograr el fortalecimiento del sector agrícola y social.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS| CORTESIA

