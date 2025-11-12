Colombia suspende colaboración de inteligencia con EEUU

CIUDAD MCY.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó «a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses» hasta que se detengan los ataques con misiles a lanchas en el mar Caribe.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, explicó que «la lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño».

Esta medida responde a operaciones realizadas por EEUU que implican ataques con misiles a embarcaciones en la región caribeña, consideradas por Bogotá como violaciones a la soberanía y al derecho internacional.

La decisión de Colombia se da luego de que Reino Unido suspendiera también parte del intercambio de la información de inteligencia con EEUU. sobre las supuestas «narcolanchas» que surcan por el Caribe porque considera que sus ataques son ilegales y no quiere ser cómplice, reveló este martes la cadena CNN.

Fuentes familiarizadas al respecto señalaron que funcionarios británicos creen que los ataques cinéticos de EE.UU. violan el derecho internacional. Por eso, desde hace más de un mes frenaron el suministro de inteligencia sobre la zona caribeña, donde Londres mantiene bases de inteligencia.

Por otra parte, el anuncio de Petro se inscribe en el marco de una crisis en las relaciones bilaterales con el Gobierno de Donald Trump. El lunes, el mandatario llamó a consultas a su embajador en EEUU, luego de que la revista Cambio revelara una supuesta foto que lo retrata «como si fuera un preso».

CIUDAD CCS | FOTO CORTESÍA