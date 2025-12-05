Inclusión de personas con discapacidad promueve alcaldía de Girardot

Coro de Manos Blancas del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, ofreció un concierto navideño como cierre de la jornada formativa en la sede edilicia de Maracay

CUIDAD MCY.-En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Instituto de Gestión Social de la Alcaldía de Girardot realizó un taller básico de lengua de señas en la Galería de Arte Municipal, dirigido al personal de atención al ciudadano.

La actividad estuvo acompañada por el Coro de Manos Blancas del Sistema Nacional de Orquestas de Maracay y talentos del programa de Educación Especial del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela,

El taller contó con ponencias de Gil Escobar y Miguel Ángel Rangel, bajo la coordinación de Waldy García, directora del Instituto y Katiuska Rosario, directora de la Suprema Felicidad. La jornada combinó formación técnica y sensibilización, promoviendo la inclusión desde la experiencia artística.

Daisy Lozada, coordinadora Municipal del sector Discapacidad, explicó que el objetivo es facilitar la comunicación con la comunidad auditiva. Agradeció al alcalde Rafael Morales por impulsar la iniciativa y anunció futuros talleres sobre movilidad y orientación de personas con discapacidad.

Rosvan Castillo, atleta y estudiante de Educación Física, además integrante del coro, compartió un mensaje de superación que inspiró a los asistentes. Loreannys Linares, también miembro del coro, recitó un poema que exaltó la igualdad y la capacidad de alcanzar metas sin barreras.

Los coros ofrecieron un repertorio navideño con piezas como “Fuego al cañón” y “El Burrito Sabanero”. Sus directores, Adriana Lanz y Ricardo Cisneros, destacaron que los integrantes, pese a diversas condiciones, expresan con talento lo que Dios les ha dado, demostrando que las barreras son principalmente mentales.

La iniciativa se enmarca en la cuarta transformación “Suprema Felicidad” del plan de las 7T, impulsado por el presidente Nicolás Maduro donde se refleja el compromiso del alcalde, Rafael Morales, con la inclusión social, en articulación con la gobernadora Joana Sánchez, para consolidar un municipio donde la diversidad sea reconocida como pilar colectivo.

PRENSA GIRARDOT | FOTOS CORTESÍA