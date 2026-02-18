Ciudad MCY

Colombia y Venezuela acuerdan encuentro binacional de jefes de Estado

PorBeatriz Guilarte

Feb 18, 2026

CIUDAD MCY.-La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles que sostuvo una conversación con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, donde acordaron realizar un encuentro binacional de jefes de Estado

«Hoy conversé con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y acordamos realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado para seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países».

En otro mensaje aseguró: «seguimos impulsando una relación de entendimiento y beneficios compartidos para el bienestar de nuestros pueblos».

FUENTE : EL FOCO

FOTO  : CORTESÍA

