PDVSA inicia plan piloto de gasolina «Súper Premium» de 97 octanos

CIUDAD MCY.- En un paso estratégico para la modernización del mercado de hidrocarburos en el país, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) inicia un plan piloto para el despacho de combustible de 97 octanos, bajo la denominación comercial de Súper Premium.

La gasolina Súper Premium ha sido diseñada específicamente para satisfacer los requerimientos de vehículos con motores de alta compresión y una elevada exigencia técnica.

Para esta fase de prueba, PDVSA ha seleccionado ocho estaciones de servicio (E/S) estratégicamente ubicadas en Caracas. Los puntos de expendio han sido escogidos bajo criterios de alta demanda y concentración de usuarios que requieren productos especializados. Este despliegue inicial permitirá a la industria petrolera nacional evaluar el comportamiento del consumo y la respuesta técnica de los usuarios antes de una posible expansión del servicio a otras regiones del país. FUENTE GLOBOVISIÓN FOTO: REFERENCIAL