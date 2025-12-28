Ciudad MCY

Comandante en Jefe: Fuerza Militar venezolana se mantiene desplegada con inteligencia, sabiduría y paciencia estratégica ante amenazas

PorRafael Velásquez

Dic 28, 2025

Ciudad MCY.- En su mensaje de salutación anual a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) el Comandante en Jefe, Nicolás Maduro Moros, se dirigió a los oficiales y soldados de la Patria para manifestarles su profunda lealtad, además de recordarles que «Venezuela tiene 27 semanas siendo amenazada por Goliath y 27 semanas nuestra Fuerza Militar está desplegada con inteligencia, sabiduría y paciencia estratégica», dijo.

Para el presidente Nicolás Maduro estas 27 semanas han coronado el esfuerzo de refundación en los valores de Bolívar, de Sucre, de Zamora, que inició nuestro Comandante Chávez y «nuestra Fuerza Armada hoy está más preparada que nunca para seguir ganando la paz y la soberanía con integridad territorial para todo nuestro pueblo», manifestó.

Con orgullo el Jefe de Estado dijo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es el Ejército Unido Libertador del Siglo XXI, por sus demostraciones 2025. «Demostraciones de valentía, patriotismo, amor al pueblo y demostraciones de capacidad de combate que hemos visto desplegados en todos los ejercicios Independencia 200», enfatizó el Presidente Maduro durante su discurso.

Venezolanos que vuelven a la Patria

En este escenario, el Presidente también se dirigió a todos los venezolanos y venezolanas que han regresado al país. «Hemos compartido en esta Venezuela de paz, de brillo, en esta Venezuela de armonía, donde todos somos hermanos y hermanas, donde se echaron a un lado las diferencias por esto, por aquello, donde recibimos con los brazos abiertos a todos nuestros hermanos que algún día emigraron, muchos ya regresaron aprovechando diciembre ya para quedarse aquí», dijo el presidente Maduro para referirse que esta temporada navideña ha sido un tiempo de reunificación nacional frente a las acechanzas.

