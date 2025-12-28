Ciudad MCY

OBRATÓN nacional continuará este lunes 29 de diciembre con la entrega de miles de obras realizadas

PorRafael Velásquez

Dic 28, 2025

Ciudad MCY.-En el marco del OBRATÓN Nacional y durante el mensaje de fin de año que el Comandante en Jefe Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Nicolás Maduro Moros, da cada 28 de diciembre, el Mandatario Nacional anunció para este lunes la entrega de miles de obras al pueblo venezolano.

Algunos de los trabajos realizados están en el sector salud, logrando la rehabilitación de ambulatorios, hospitales completos, nuevos hospitales y Centros Diagnóstico Integral (CDI). Otras obras pertenecen al sector educación, siendo refaccionadas cientos de escuelas y liceos, los cuales serán entregados al inicio de clases del venidero 2026.

El OBRATÓN también incluyó las reparaciones realizadas a las vialidades y carreteras del país, que ahora cuentan con características de autopistas. Esta entrega especial, coordinada con la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, también tiene una arista Militar Policial, en las que están realizado remodelaciones y nuevas obras en los centros policiales y militares.

Por último, el presidente Maduro indicó que está prevista la entre de canchas deportivas integrales para la juventud, «obras hechas por el pueblo», así como más casas para la juventud y casas de abuelos.

«Así que estamos terminando un año 2025 perfecto. En todos los frentes de batalla estamos victoriosos, avanzando, con planes», expresó el Jefe de Estado venezolano como balance a las obras entregadas y por entregar en los días que quedan de este año en curso.

