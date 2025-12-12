Ciudad MCY

Comunicación Patria

Especial

Comer menos calorías podría retardar el envejecimiento del cerebro

Foto del avatar

PorMilexis Pino

Dic 12, 2025

CUIDAD MCY.-Investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston concluyeron que reducir hasta en un 30% las calorías consumidas pueden ralentizar el envejecimiento cerebral, según un estudio de largo plazo realizado en monos rhesus.

El trabajo, que se extendió por tres décadas, mostró que los animales sometidos a restricción calórica mantuvieron una mejor funcionalidad neuronal y un metabolismo más sano en comparación con el grupo control.

Los resultados evidencian que los genes implicados en la producción de mielina se expresaron con mayor intensidad, lo que permitió conservar la materia blanca del cerebro durante más tiempo y reducir la neuroinflamación asociada al envejecimiento.

Impacto en la salud cognitiva

Los científicos subrayaron que la pérdida de mielina es uno de los signos más evidentes del envejecimiento cerebral, pues deja desprotegidas las fibras nerviosas y acelera el declive cognitivo.

La restricción calórica, en cambio, favoreció la preservación de esta capa protectora, retrasando el deterioro de funciones como la memoria y el aprendizaje.

Proyecciones futuras

Aunque el estudio no recomienda dietas extremas ni una reducción sostenida de calorías en humanos, sí plantea que los hábitos alimenticios pueden influir significativamente en la salud cerebral.

Los investigadores esperan que futuros ensayos clínicos confirmen si estos efectos observados en primates pueden replicarse en personas, abriendo nuevas perspectivas para la prevención del envejecimiento cognitivo.

AGENCIAS | FOTO REFERENCIAL

Foto del avatar

Por Milexis Pino

Noticias Destacadas

Aragua

Realizado despliegue de atención en salud en la Fundación El Niño Simón Aragua

12 de diciembre de 2025 Milexis Pino
Aragua

Mantienen atención con ecos mamarios gratuitos en Ribas

12 de diciembre de 2025 Milexis Pino
Aragua

Usuarios mariñense favorecidos por labores de asfaltado vial

12 de diciembre de 2025 Milexis Pino
Cultura

Secretaría de Cultura impartió taller sobre literatura aragüeña en parroquia Las Delicias

12 de diciembre de 2025 Milexis Pino