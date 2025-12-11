Ciudad MCY

Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela se celebrará en Caracas en 2026

PorRafael Velásquez

Dic 11, 2025

Ciudad MCY.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció que el próximo año se llevará a cabo, en Caracas, la reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela.

Haciendo un recuento de la conversación telefónica sostenida este jueves con el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, el Jefe de Estado venezolano anunció y ratificó que este encuentro se realizará en el marco de la celebración de los 20 años de creación de la Comisión Mixta Rusia-Venezuela.

«No es uno, ni dos. No es dos, ni es tres. Ya son más de 200 años desde que Francisco de Miranda le dio su abrazo a la Emperatriz Catalina de Rusia, que unieron los pueblos de Rusia y Venezuela en un solo camino», enfatizó el Dignatario Nacional para rememorar los lazos históricos que unen a ambas naciones.

En este contexto, el Presidente Maduro también recordó cómo el Comandante Chávez logró estrechar la relación diplomática, hace 25 años, la cual mantiene a los dos países más unidos que nunca.

Prensa Presidencial | FOTO CORTESÍA

