GBA y REDI Central fortalecen estrategias de seguridad para blindar la paz en época decembrina

En una jornada de trabajo en perfecta fusión Cívico-Militar-Policial, alineada con la estrategia establecida en la tercera Transformación del Plan de la Patria impulsada por el presidente Nicolás Maduro, se busca fortalecer la paz y la tranquilidad de los aragüeños en las fiestas de Navidad

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de consolidar la paz en cada rincón del estado Aragua durante la época decembrina, la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, sostuvo una productiva reunión de trabajo con el alto mando de la REDI Central (Región Estratégica de Defensa Integral Central).

La mesa de trabajo se realizó siguiendo las directrices emanadas por el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello y el presidente Nicolás Maduro.

El encuentro, que se desarrolló en perfecta fusión Cívico-Militar-Policial, contó con la presencia del Comandante de la REDI Central M/G Jesús Villamizar, el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Aragua, M/G Ángel Balestrini y los diferentes órganos de seguridad de toda la entidad.

La jornada de trabajo enmarcada en el Plan de las 7T y la Gran Misión Cuadrantes de Paz, tuvo como eje central debatir estrategias de acción para garantizar la paz y la tranquilidad de todos los aragüeños durante las navidades.

Además la reunión sirvió como espacio para reafirmar el compromiso del Gobierno Bolivariano de Aragua y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con políticas que garanticen un ambiente de tranquilidad y seguridad para todos sus habitantes en sus felices fiestas.

YORBER ALVARADO | FOTOS : PRENSA GBA