Profesionales y técnicos entregaron propuestas de su proceso constituyente

CUIDAD MCY.-. El Movimiento Profesionales y Técnicos de Venezuela realizó este jueves, en Caracas, la plenaria nacional correspondiente al cierre de la primera etapa del proceso constituyente de los movimientos sociales que convocó el presidente Nicolás Maduro en octubre pasado.

Desde Caracas, el vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, felicitó a este movimiento por el crecimiento notable que han tenido en los últimos años, siendo hoy “uno de los mas organizados y consolidados” del país.

Tras recibir las conclusiones y propuestas surgidas de las 1.047 asambleas realizadas en todo el territorio, Rodríguez instó a los profesionales y técnicos a desarrollar “un plan para hacerlas realidad”, y “tener claro el porqué y el para qué”.

“La democracia real amerita organización colectiva, amerita que se construya consenso y que no se queda solo en la consigna, sino que sea parte de la toma de decisiones (…) Tenemos la responsabilidad histórica de hacer el país que lo soñaron (Simón) Bolívar y (Hugo) Chávez.

De igual forma, pidió seguir consolidando la organización, en función de tener presencia en todos los sectores y en todas las comunas y circuitos comunales del país. “No puede haber comuna en este país donde el movimiento no esté, pero no por estar nada más, sino para hacer, para pensar y hacer un país”, dijo.

El proceso constituyente de los movimientos sociales comenzó en octubre con la creación de equipos promotores, siguió en noviembre con un gran debate en todos los espacios que se extenderá durante la primera quincena de diciembre con congresos nacionales por sector.

Prensa Vicepresidencia Social | FOTOS CORTESÍA