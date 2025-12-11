Comunidades de Maracay se benefician por modernización de Aba Ultra de Cantv

El Poder Popular destacó la participación de la comunidad para brindar acompañamiento a las cuadrillas técnicas de la Empresa, durante despliegues que permitieron el reemplazo de las redes de cobre por fibra óptica

CIUDAD MCY.- En la ciudad de Maracay, Cantv conectó con los servicios Aba Ultra, Aba TV GO y Telefonía IP a más de 400 hogares, comercios e instituciones públicas que hacen vida en los sectores Gran Colombia, La Barraca y San Agustín, ubicados en la parroquia Madre María de San José del municipio Girardot del estado Aragua.

El presidente de Cantv, el M/G Iván Rafael Hernández Dala, lideró la entrega de estos productos de conectividad a través de un recorrido que incluyó visitas a usuarios residenciales, comerciales e institucionales en San Agustín y el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (IPSFANB).

En estas instalaciones se realizó la entrega de certificados de formación, en materia de tecnología GPON, a voceros de las Mesas Técnicas de Telecomunicaciones de la Comuna Luis Arango. El Poder Popular destacó la participación de la comunidad para brindar acompañamiento a las cuadrillas técnicas de la Empresa, durante despliegues que permitieron el reemplazo de las redes de cobre por fibra óptica.

Yelitza Villegas, habitante del sector San Agustín, destacó que su familia recibió con alegría las labores que llevó a cabo Cantv para modernizar con fibra óptica. «Estamos disfrutando de las altas velocidades de Aba Ultra y ahora viendo nuestras series favoritas a través de Aba TV GO», agregó.

Por su parte, Alex González, usuario comercial que expende productos electrónicos en el IPSFANB, indicó que durante varios años fue usuario de Aba tradicional y que ahora con Aba Ultra su local ha mejorado las gestiones administrativas y la atención a los clientes. «Trabajamos más rápido, los puntos de venta son más eficientes y actualizamos al instante el contenido de nuestras redes sociales», afirmó.

La entrega de servicios incluyó la inauguración de dos Zonas Ultra en los espacios del IPSFANB y otra en el Parque El Ejército, también conocido como Las Ballenas, en el sector Las Delicias, con la finalidad de brindar más espacios de conectividad mediante el escaneo de un código QR desde equipos telefónicos inteligentes.

Cantv avanza junto al Poder Popular para continuar impulsando la optimización de las telecomunicaciones, mediante la instalación de Aba Ultra, para brindar a los usuarios una mejor experiencia de navegación.

PRENSA CANTV | FOTOS : CORTESÍA