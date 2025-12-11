Mercadito Vecinal y Plan Hallaquero garantizan bienestar alimentario en La Soledad

El Plan Vecinos y Vecinas y el Mercadito Vecinal representan una respuesta directa y oportuna a las necesidades de las comunidades, consolidando la atención integral y el buen vivir para todos los ciudadanos del estado bolivariano de Aragua

CIUDAD MCY.- Dando cumplimiento a los lineamientos emanados por el presidente de la República Nicolás Maduro, enmarcado en el Plan de las Siete Transformaciones (7T), y siguiendo las directrices de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, este jueves se desarrolló una jornada de venta de alimentos e ingredientes para las hallacas en la urbanización La Soledad del municipio Girardot. La actividad se enmarcó dentro del Plan Vecinos y Vecinas, llevando a la comunidad el Mercadito Vecinal y el Plan Hallaquero para garantizar el acceso a alimentos y productos esenciales a precios justos.

De acuerdo a la información suministrada por Ángelo Bernal, enlace regional del Plan Vecinos y Vecinas, este plan piloto abarca inicialmente a siete municipios del estado, entre ellos, Ribas, Lamas, Libertador, Girardot, Mariño, Sucre y Mario Briceño Iragorry.

Bernal explicó que este plan no solo se centra en la distribución de alimentos a través del Mercadito Vecinal y el Plan Hallaquero, sino que también ofrece servicios sociales esenciales a la población.

CEDULACIÓN A LOS ADULTOS MAYORES

Por otro lado, Bernal anunció que este viernes realizarán una jornada especial de cedulación dirigida a los adultos mayores de la región. Mediante el Plan Vecinos y Vecinas, se facilitará el traslado de los abuelos a la oficina regional del SAIME con el fin de asegurar su acceso al documento de identidad.

​Adicionalmente, la autoridad destacó la activación de distintos corredores de atención integral con el Plan de la Aragüeñidad, también impulsado por la gobernadora Sánchez, con el objetivo de llevar la acción gubernamental directamente a las comunidades y condominios de los municipios priorizados.

​Dentro de sus acciones, la gobernación de Aragua, impulsa nuevos mecanismos de organización comunal y la protección social de las familias aragüeñas.

REINA BETANCOURT | FOTOS : CIUDAD MCY