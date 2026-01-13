Con 11 hits las Águilas vapulearon a los Bravos

CIUDAD MCY.- Las Águilas del Zulia sacaron este lunes todo su poder ofensivo y con un total de 11 hits vencieron a los Bravos de Margarita 6 rayitas por 4, en el estadio Luis Aparicio El Grande de Maracaibo, en la continuación de la postemporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) 2025-2026.

El resultado se combinó con el triunfo 9 por 6 de Caribes de Anzoátegui sobre Navegantes del Magallanes en Puerto La Cruz, lo que parte en dos la instancia de las semifinales. Mientras Cardenales de Lara mantiene la punta con un récord de (4-1), asediado por las Águlas y Caribes, que mantienen igual récord de (4-2) en la segunda y tercera posición.

Después de los tres primeros se ubican los Bravos de Margarita con registro de (1-4) y los Navegantes del Magallanes con récord de (1-5), alejados de los puestos de vanguardia de la postemporada, refiera la web de la LVBP.

En el encuentro contra Bravos, los gaiteros usaron a siete lanzadores en total y soportaron toda la carga ofensiva de los visitantes que conectaron nueve imparables. El zurdo Emilio Márquez (1-0) se llevó la victoria; mientras sus compañeros Wilfrido Boscán, Nomar Rojas y Francisco Carrillo alcanzaron su primer hold de a instancia.

El lanzador Silvino Bracho, Cerrador del Año, celebró su galardón con su segundo salvado de la postemporada.

Las Águilas esperaron hasta el cierre del cuarto episodio para abrir la pizarra, ante el abridor insular Melvi Acosta. Simón Mizziotti soltó doble a la derecha y Luis Castro se llevó la cerca entre los jardines central e izquierdo para poner la pizarra 2-0.

En el quinto la ventaja se abultó a 4-0 cuando José Herrera abrió con sencillo al centro ante el relevista Ángel Rondón. Luego de un out, Ali Castillo despachó imparable al centro y Adrés Chaparro lo imitó por la izquierda para remolcar a Herrera y llevar a Castillo hasta la antesala. Muzziotti lo impulsó al seguir el ejemplo de Chaparro.

Bravos tuvo su primera reacción en el sexto, frente a Pedro Rodríguez. Gorkys Hernández la rodó por la inicial y en primera instancia fue cantado out. Los insulares retaron la jugada y se cambió la decisión. Alexi Amarsita descargó su segundo triple del round robin, ambos contra Águilas, para fletar a Gorkys. Acto seguido y en dos strikes sin bolas, Wilson García encendió incogible a la izquierda para que Amarista pusiera 4-2 las acciones.

En la parte final del sexto, Zulia logró su tercer episodio al hilo con dos carreras para separarse 6-2. Contra el relevista Luis Pacheco, su tocayo Luis Castro inició con inatrapable a la derecha para luego robar segunda y tercera. José Herrera ligó doble impulsor a la derecha, pasó a la antesala con sencillo de Eduardo Torrealba al centro y anotó con hit de Alí Castillo por el montículo.

En el otro encuentro de la jornada, Caribes de Anzoátegui se apoyó en la fórmula “poder+bullpen” para remontar una desventaja que llegó a ser de cinco carreras y se llevó el triunfo 9 por 6 sobre Navegantes del Magallanes, en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz.

CIUDAD CCS | FOTO : CORTESÍA